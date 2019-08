Comme le voulait Trump, deux élues démocrates interdites d’accès en Israël

Les autorités israéliennes ont expliqué leur décision par le fait qu'Ilhan Omar et Rashida Tlaib, les deux premières femmes musulmanes élues au Congrès, utilisent la scène internationale pour soutenir la campagne de boycottage visant leur pays.

Le ministère de l'Intérieur a invoqué une loi israélienne permettant depuis 2017 d'interdire l'entrée en sol israélien aux partisans à l'initiative Boycottage, désinvestissement, sanctions (BDS), un mouvement de protestation contre l'occupation des Territoires palestiniens.

L'annonce est cependant survenue quelques heures après que Donald Trump eut clairement indiqué ses souhaits sur Twitter.

Ce serait faire preuve d'une grande faiblesse si Israël autorisait les représentantes Omar et Tlaib à se rendre sur place. Elles détestent Israël et tout le peuple juif, et il n'y a rien à dire ou à faire pour les faire changer d'avis.

Donald Trump, président des États-Unis