Trudeau aurait dû s’excuser pour l'affaire SNC-Lavalin, dit Jody Wilson-Raybould

Lors d’une conférence de presse mercredi, Justin Trudeau a dit qu’il accepte le rapport de Mario Dion qui conclut que le premier ministre a contrevenu à la Loi sur l’éthique en exerçant des pressions indues sur l’ex-ministre de la Justice.

Il a cependant défendu sa décision d’intervenir auprès de Mme Wilson-Raybould, qui était alors directrice des poursuites pénales du Canada, pour lui demander de conclure un accord de réparation avec SNC-Lavalin.

Jeudi matin, à l’antenne de l’émission The Early Edition de CBC, Mme Wilson-Raybould a exprimé que malgré ses faibles attentes, elle s’attendait à plus de la part du premier ministre.

Dans cette affaire, il y a eu des méfaits sérieux, comme l’indiquent le rapport du commissaire, et j’aurais aimé, en tant que Canadienne, entendre des excuses. Jody Wilson-Raybould, députée fédérale indépendante

L’ancienne députée libérale, qui siège maintenant comme indépendante après son expulsion du parti, dit être reconnaissante que ce rapport confirme, selon elle, le rôle indépendant joué par le procureur général et le ministre de la Justice dans le cadre des poursuites criminelles.

Elle dit que cette indépendance doit être maintenue même devant l’affirmation de M. Trudeau qu’un accord de poursuite était nécessaire afin de protéger les emplois de milliers de Canadiens liés à SNC-Lavalin.

Je pense que les Canadiens s’attendent à ce que leurs politiciens prennent des décisions fondées sur l’intégrité et par principe.

Mme Wilson-Raybould a confirmé en mai qu’elle se présentera comme candidate aux élections fédérales d'octobre dans sa circonscription de Vancouver-Granville.

Elle admet que sa campagne de réélection sera plus difficile. Comme indépendante, elle s'affronte aux vastes ressources de son ancien parti et du nouveau candidat libéral de la circonscription Taleeb Noormohamed.

Cependant, Mme Wilson-Raybould croit que les enjeux soulevés par l’affaire SNC-Lavalin jouent en sa faveur.