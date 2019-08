Une faille de sécurité a exposé plus d’un million d’empreintes digitales

Une base de données biométriques alimentée par plus de 5700 entreprises du monde entier a été découverte en ligne, non protégée, par une équipe de recherche en cybersécurité. Cette base de données étant ainsi accessible à tout le monde, des mots de passe non cryptés, des données de reconnaissance faciale et plus d’un million d’empreintes digitales ont pu être consultés et modifiés.