Le cirque de Shawn Sawyer : la passion du patinage artistique

En arrière-scène du Centre Avenir, à Moncton, Shawn Sawyer est souriant. À quelques heures du premier spectacle de Crystal, la production du Cirque du Soleil.

Ça fait environ 570 représentations que je fais dans les deux dernières années. Puis, ce matin, j'ai les papillons dans le ventre. Shawn Sawyer, patineur artistique du Cirque du Soleil

Shawn Sawyer en période d'étirements avant la séance de patinage. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

L'Acadien a participé aux Jeux olympiques à Turin en 2006 et a été champion national chez les novices et les juniors. Et pourtant,ces représentations du 14 au 18 août à Moncton l'excitent beaucoup. C'est l'histoire du petit gars qui réalise un rêve chez lui.

J'ai toujours eu une grande imagination quand j'étais enfant. Oui, j'ai rêvé de faire ça un jour. Même qu'à ma fête de huit ans, j'ai reçu un unicycle , se souvient Sawyer.

Je suis complètement passionné du monde du cirque. J'ai toujours été un fan du Cirque du Soleil. J'ai tellement appris en deux ans de tournée avec Crystal, en tant qu'artiste et en tant qu'athlète. Shawn Sawyer

Avec Jeffrey Buttle et Emmanuel Sandhu, Sawyer a été l'un des patineurs marquants de sa génération, après la retraite d'Elvis Stojko.

Le patineur artistique du Nouveau-Brunswick, Shawn Sawyer Photo : La Presse canadienne / AP Photo/Junji Kurokawa

Mais faire un spectacle majeur comme Crystal est très différent de ce qu'il a vécu.

En compétition, on s'entraîne pendant des mois pour une performance. Ici, on s'entraîne chaque jour et on a jusqu'à trois performances par journée, explique le patineur artistique. C'est difficile physiquement et mentalement, alors il faut trouver un équilibre dans tout ça .

Après avoir lancé Crystal en 2017, le Cirque du Soleil s'apprête à proposer une nouvelle création circassienne sur glace. Photo : Cirque du Soleil

Crystal est aussi à des lieux des spectacles comme Étoiles sur glace ou Disney on ice. Il s'est adapté à une nouvelle vie.

Shawn Sawyer à l'entraînement pour Crystal. Photo : Radio-Canada / Francois Le Blanc

On est 43 artistes sur scène en même temps. J'ai vraiment dû apprendre à partager la scène avec mes coéquipiers. Au début, ç'a été difficile de trouver ma place dans tout ça. Mais maintenant, si je devais être seul en piste, je serais perdu, mentionne Sawyer.

J'ai gardé tous les triples sauts des Jeux de 2006. Et j'en ai ajouté d'autres qui sont illégaux en compétition, comme le saut arrière. J'ai inventé des pirouettes qui portent maintenant mon nom. Shawn Sawyer

Crystal est en prestation à Moncton jusqu'à dimanche. Puis, la tournée se déplace à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, et au Mexique.