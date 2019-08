La route de Vauvert sera entièrement refaite à Dolbeau-Mistassini

Le gouvernement du Québec investit 4,2 millions de dollars pour améliorer le réseau routier à Dolbeau-Mistassini, Bégin et L’Anse-Saint-Jean.

L’enveloppe annuelle destinée au Saguenay-Lac-Saint-Jean a été dévoilée jeudi matin.

La grande partie de l'argent ira dans le nord du Lac-Saint-Jean pour permettre à la municipalité de Dolbeau-Mistassini d'aller de l'avant avec la deuxième phase de réfection de la route de Vauvert.

Déjà 8,5 kilomètres ont été refait et la Ville obtient 3,8 millions de dollars supplémentaires pour restaurer les 4,6 kilomètres restants.

Les travaux commenceront le 3 septembre, ils se poursuivront une partie de l'hiver et tout sera complété à la fin du mois de juin prochain.

Par voie de communiqué, le ministre des Transports, François Bonnardel, estime que l'objectif de l'investissement est de rendre le réseau routier régional plus fiable et plus efficace.

Le député de Dubuc, François Tremblay, a fait écho par écrit aux propos du ministre.