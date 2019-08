Discussion tendue entre Jolin-Barrette et le représentant de l’ONU pour les réfugiés

Le témoignage de Jean-Nicolas Beuze, qui s’inscrivait dans le cadre la consultation générale sur la planification de l'immigration au Québec 2020-2022, a donné lieu à des échanges tendus avec le ministre de l'Immigration Simon Jolin-Barrette qui lui reproche de lui prêter des intentions.

Le point n'est pas de vous donner un nombre [de réfugiés à accueillir], mais de vous dire qu'il faut faire attention à cette dichotomie qui tend à dire que les réfugiés sont un poids – comme vous [Simon Jolin-Barrette] essayez de le souligner en ce moment – ce n'est pas forcément la réalité , a déclaré M. Beuze lors de ses échanges avec le ministre de l'Immigration du Québec.

Cette dernière allusion a fait bondir le ministre Jolin-Barrette. Les propos que vous me prêtez ne sont pas acceptables , a-t-il répliqué. Je n’ai jamais dit que les réfugiés étaient un fardeau pour la société.

En mêlée de presse tout juste avant son témoignage, Jean-Nicolas Beuze avait indirectement associé le discours de la Coalition avenir Québec avec la montée du populisme un peu partout sur la scène internationale.

Il y a plusieurs discours à l’intérieur de chaque gouvernement. Aucun gouvernement n’est monolithique. On entend parmi certaines voix au pouvoir ici, mais aussi au niveau fédéral à Ottawa, des voix dissonantes, des voix qui cherchent à stigmatiser, ostraciser des réfugiés et, par extension, les étrangers en général et toutes les minorités, visibles ou non.

Jean-Nicolas Beuze, représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés