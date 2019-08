Interdit de vivre dans les véhicules récréatifs, dit un district britanno-colombien

Selon la directrice des services de développement du district, Regina Sadilkova, le nombre de personnes qui vivent dans leur véhicule est un problème croissant.

Il y a de plus en plus de véhicules récréatifs qui ne sont pas en état de marche et qui sont vendus à de bas prix. Les gens les achètent et les stationnent , a raconté Mme Sadilkova à l’antenne de l’émission Daybreak Kamloops de CBC.

Ensuite ils commencent à y ajouter des terrasses, des vérandas, des toits , ajoute-t-elle.

Mme Sadilkova dit qu’en plus de leur laideur, ces habitations contreviennent aux normes des maisons permanentes, notamment l'obligation d'avoir un système d'égout fonctionnel.

Les véhicules stationnés le long des lacs et des rivières créent également des soucis pour l’environnement, ajoute-t-elle.

Ces habitations ne représentent aucune source de revenus pour le district, explique la directrice, puisque les véhicules récréatifs n’ajoutent aucune valeur aux propriétés.

En Colombie-Britannique, l’augmentation du nombre de personnes qui vivent dans ces véhicules a souvent été associée au manque de logements abordables dans la région du Lower Mainland.

Les voisins de ce type d’habitations se plaignent que ces dernières contribuent à une accumulation d’ordures, de rats et d’autres problèmes.

Mme Sadilkova affirme que le district régional compte travailler avec des agences sociales pour s'assurer que les personnes soient logées s’ils ne trouvent pas de logements abordables dans le district de Thompson-Nicola.

Elle indique cependant que les personnes qui habitent dans des véhicules récréatifs sont passibles d'amendes de 250 $.