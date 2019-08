Les listes d’attente en CHSLD s’allongent en Estrie

Cette hausse de 34% s'explique en partie par le vieillissement de la population et la migration des personnes âgées des milieux ruraux vers les villes.

Nous avons tout près de 2000 places sur l'ensemble du territoire. C'est assez volumineux. Nous aurons la possibilité dans les deux prochaines années d'ajouter des places , précise Maryse Trudeau, directrice-adjointe à la Direction soutien à l'autonomie des personnes âgées au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

D'ici les deux prochaines années, 31 places supplémentaires sont attendues à Magog et 70 places de plus dans la région de la Haute-Yamaska.

Mme Trudeau concède que ces nouvelles places ne seront pas suffisantes pour répondre au besoin. Elle souligne que l'une des solutions pour diminuer l'impact de cette attente repose sur les équipes qui travaillent à domicile.