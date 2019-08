Trois acheteurs montrent de l'intérêt pour l'usine d'Orbite

Il y a eu des repreneurs qui ont montré un intérêt. J'ai parlé aux gens d'Investissement Québec et avec Pricewaterhouse[Coopers]. Ils commencent à analyser les offres, les bonifier peut-être, et voir si quelqu'un est prêt à prendre un risque comme investisseur pour repartir l'usine , affirme le ministre Fitzgibbon.

Sans donner des détails sur l'identité de ces acheteurs potentiels, le ministre indique qu'ils détiennent une expérience opérationnelle .

C'est important. Je ne pense pas qu'un repreneur financier soit approprié ici, parce qu'il y a de l'expertise qui manque , ajoute-t-il.

Le ministre québécois de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La qualité du repreneur est plus importante pour moi que la transaction financière. J'aime autant mettre plus d'argent avec un entrepreneur de haut niveau, parce qu'en bout de piste ce qu'on veut, c'est que l'opération fonctionne, on veut de l'emploi et on veut bénéficier d'une technologie qui pourrait être exportée à d'autres au Québec , explique le ministre.

M. Fitzgibbon dit suivre le dossier de près avec Investissement Québec et croit qu'une décision sera prise d'ici huit semaines.

Des actionnaires inquiets

En juin, la société Technologies Orbite a annoncé l'arrêt immédiat des activités à son usine et le lancement d'un processus de vente ou de liquidation. Les soumissions sont acceptées depuis le 9 août.

Des actionnaires de l'usine demandent toutefois l'arrêt du processus de vente, par crainte de perdre leur investissement.

Ils ne sont pas les seuls à avoir pris un risque; les deux paliers de gouvernement ont également investi des sommes significatives dans l'entreprise.

Nous avons quand même investi 25-26 millions de dollars, alors c'est beaucoup d'argent. C'est sûr qu'on aimerait voir ce projet-là continuer , souligne le ministre Fitzgibbon.

Avec les informations de Sylvie Aubut