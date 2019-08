Les calmars fourmillent dans la baie de la Conception

Il y a quelques décennies, c’était une récurrence annuelle. Les calmars fourmillaient dans la baie de la Conception, à Terre-Neuve, et les pêcheurs, couverts d’encre, remplissaient leurs bateaux de leurs prises.

La saison de la pêche au calmar à Holyrood est un événement estival visqueux, chaotique et de plus en plus rare.

Des pêcheurs de calmar dans la baie de la Conception mercredi. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Mercredi, des bateaux de pêche parsemaient la baie à quelques dizaines de mètres de la plage d’Holyrood, située à environ 30 minutes de Saint-Jean. C'est là où les calmars circulaient en bancs.

Un banc de pieuvres nage près du quai de la marina d'Holyrood. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les bonnes journées, les pêcheurs comme Stan Smith peuvent hameçonner 6000 livres de calmars par bateau.

Stan Smith, pêcheur de calmar Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Originaire de Dildo, le pêcheur a seulement attrapé 300 livres de calmars mercredi. Mais la veille, il a pêché environ 10 fois cette quantité dans la baie.

Un bac rempli de calmars après une journée sur la baie de la Conception. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Sur la plage, Laura Park pêche aussi les calmars, mais sans les équipements utilisés par les pêcheurs professionnels.

Laura Park Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Sans bateau, sans hameçon et sans filet, elle tire des calmars de l’eau par la main. C’est un défi : la peau des calmars est glissante et leur bec peut pincer.

Laura Park ramasse des calmars de la plage d'Holyrood. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Laura Park et son mari sont arrivée au quai de Holyrood mercredi matin pour acheter des calmars frais.

Mais les encornets étaient tellement abondantes et tellement près de la plage qu’ils se sont mis à les enlever de l’eau eux-mêmes.

Laura Park garde des dizaines de calmars dans un seau. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le couple se sont dotés de deux seaux remplis de calmars. Ils estiment qu’ils en ont attrapé une centaine.

Mac Pritcher, mari de Laura Park Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le mari de Laura, Mac Pitcher, a grandi à quelques kilomètres de la plage d’Holyrood. Il pêche les calmars depuis son enfance.

À la fin des années 1970, quand on passait par Holyrood, il fallait monter les fenêtres de la voiture et se tenir le nez , raconte-t-il. La plage était couverte de calmars qui pourrissaient.

On voyait régulièrement ce spectacle à l’époque. C’était la routine. Maintenant, ce n’est qu’un phénomène. Mac Pritcher

Un pêcheur de calmars dans son bateau à la marina d'Holyrood. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les calmars reviennent à Holyrood en grand nombre depuis les deux dernières années.

Les pêcheurs qui prennent la mer pour attraper leurs prises se servent de larges moulinets, équipés de plusieurs hameçons. Les lignes sont déroulées, tombent sur les calmars et les attrapent.

Un bateau couvert d'encre. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Quand les pêcheurs retournent à la marina d’Holyrood, les bateaux sont tachés d’encre. Une flaque de liquide noire couvre le fond de la coque.

Les pêcheurs de calmar enlèvent leur bateau de l'eau. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Pour Stan Smith, c’est le temps de se rendre à l’usine de transformation. Dépendamment de l’acheteur, les pêcheurs peuvent se faire payer entre 0,80 $ et 1 $ par livre de calmar.

Une pêcherie lucrative, si on a de la chance!