De nombreux changements dans les parcours du RTC dès samedi

C’est une des plus grosses périodes de changements jamais observées , affirme Brigitte Lemay, conseillère en relations publiques au Réseau de transport de la Capitale.

Cette première phase touche particulièrement le secteur nord-ouest du réseau.

Le RTC améliore notamment la fréquence du Métrobus 804, qui part de la rue Racine à Loretteville vers le boulevard Laurier. Ces autobus passeront aux 15 minutes plutôt qu’aux 30 minutes les soirs de semaine, entre 18 h 30 et 21 h 30.

Le parcours 78, qui se rend jusqu’à l’aéroport à partir du terminus Les Saules, sera annulé. Il sera remplacé par le parcours 80 qui sera prolongé. Le nouveau trajet va relier l’aéroport au quartier Saint-Roch par le boulevard Wilfrid-Hamel.

Depuis juin dernier, les voyageurs peuvent aussi prendre le 76, qui relie l’aéroport aux gares d’autocars et de trains de Sainte-Foy aux 30 minutes 7 jours sur 7.

Les parcours 70 et 75 seront aussi modifiés. Ça va être une grande amélioration pour les gens de Val-Bélair. Ces deux parcours vont être prolongés. Ils permettent de desservir les centres commerciaux, ils viennent aux Galeries de la capitale ainsi que dans le coin de Laurier Québec , explique Brigitte Lemay.

Plusieurs modifications touchent aussi des parcours qui desservent Saint-Augustin-de-Desmaures. Un autobus express 292 est ajouté, alors que les parcours 95, 292 et 295 sont annulés.

Le 11 optimisé

À Sainte-Foy, le 11, qui est le parcours régulier le plus achalandé après les Métrobus, sera optimisé. Des arrêts ont été supprimés, d’autres déplacés. Ça fait suite à des commentaires de clients pour améliorer à terme le temps de parcours et fluidifier un peu ce parcours-là qui est un parcours prioritaire au RTC, précise Brigitte Lemay.

Aussi, le 125 n’existera plus, il sera intégré au parcours 25, qui lui est bonifié.

On doit s’ajuster constamment au RTC et aussi on est présentement en révision du réseau, c’est-à-dire que chaque secteur de l’agglomération va y passer. On fait une révision du réseau pour pouvoir à terme bien s’intégrer au réseau structurant.

Le RTC s’attaquera ensuite à la révision du réseau dans le secteur de Beauport.