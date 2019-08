Sports électroniques : le défi particulier du Canada

Des stades remplis de passionnés, des joueurs et joueuses adulés, des compétitions dans les plus grandes métropoles mondiales… Il ne fait plus aucun doute aujourd’hui que les sports électroniques fascinent la planète. Mais qu’en est-il du Canada? État des lieux avec Adam Climan, gestionnaire, esports et communications à Ubisoft Canada.

Radio-Canada Techno : Quelles sont les grandes tendances que vous observez actuellement dans l’industrie des sports électroniques au Canada?

Adam Climan : Je remarque que les joueurs et les joueuses tiennent beaucoup à améliorer leur niveau de jeu, mais pour l’instant, il n’y a pas beaucoup d’organisations de sports électroniques au Canada pour soutenir la relève.

Le Canada veut faire partie du monde des sports électroniques. Malheureusement, les joueurs et les joueuses ne savent pas toujours par où commencer pour y arriver. Actuellement, ils s’instruisent en ligne, par exemple en regardant des vidéos sur YouTube.

Heureusement, les entreprises du secteur qui sont déjà établies ou qui arrivent au pays montrent un intérêt à faire croître le marché et à accompagner les personnes qui jouent. Des lieux consacrés aux sports électroniques comme Esports Central et Montréal Esports, ou encore des compétitions comme les Nationaux canadiens de Rainbow Six Siege aident aussi les joueurs et les joueuses à se faire remarquer et à s’améliorer.

Adam Climan estime que le marché québécois des sports électroniques est particulièrement vigoureux. Photo : Radio-Canada / Karl-Philip Vallée

On voit aussi que ça se développe du côté scolaire avec des bourses d’études, et que des organisations comme Montreal Esports organisent des camps de jour pour les plus jeunes.

Les sports électroniques ne sont pas si différents des sports traditionnels comme le hockey. On commence à jouer au niveau local local, puis on grandit là-dedans jusqu’à atteindre un niveau supérieur.

R.-C. Techno : Qu’est-ce qui distingue le marché canadien de ceux d’autres pays comme les États-Unis, par exemple?

A. C. : Il y a beaucoup plus de commanditaires aux États-Unis et comme il y a plus de commanditaires, il y a plus de personnes qui jouent, d’équipes et d’associations là-bas. En même temps, la population est 10 fois plus grande, alors c’est normal que leur marché soit plus grand qu’au Canada.

Quand même, on sait qu’il y a de grands adeptes des jeux vidéo au Canada et on conçoit beaucoup de grands jeux à Montréal, à Toronto, partout au pays.

En ce qui a trait aux jeux vidéo, nous avons la même culture que les États-Unis, les mêmes valeurs, le même amour, mais toute l’attention s’en va vers nos voisins du sud. Nous n’avons peut-être pas les mêmes chiffres qu’aux États-Unis, mais nous sommes tout aussi passionnés.

Je pense que le Canada a vraiment besoin d’entreprises et de tournois pour s’adresser au peuple canadien pour lui dire “Nous sommes ici”.

R.-C. Techno : Observez-vous une progression?

A. C. : Absolument. À mon avis, le Canada a un peu de rattrapage à faire, mais il est sur la bonne voie.

Des passionnés se rassemblent par milliers dans des stades pour assister à des compétitions de sports électroniques, dont certaines rapportent des millions à leurs vainqueurs. Photo : Radio-Canada / Denis Wong

R.-C. Techno : Récemment, Vancouver et Toronto se sont joints à la ligue professionnelle d’Overwatch (Overwatch League), mais Montréal semble oubliée. Y a-t-il un intérêt moins élevé pour les sports électroniques au Québec?

A. C. : À mon avis, ce n’est pas du tout le cas. Si je regarde les Nationaux canadiens de Rainbow Six Siege (organisés par Ubisoft, NDLR), plusieurs de nos équipes viennent de Montréal ou de Québec.

Honnêtement, à Ubisoft, on observe que pour les sports électroniques, le Québec est au coeur de l’engouement, plus qu’ailleurs au pays. C’est peut-être différent pour Overwatch ou pour d’autres jeux, mais pour nous, on remarque vraiment un grand appétit pour Rainbow Six Siege et les sports électroniques à Montréal.

R.-C. Techno : Quelle est la priorité d’Ubisoft en ce qui a trait aux sports électroniques canadiens?

A. C. : Pour nous, l’objectif est d’aider nos équipes à se développer davantage, de mettre l’accent sur l’éducation du public et de permettre au marché canadien de prendre de l’expansion.

Les sports électroniques, ce n’est pas une mode passagère. C’est là pour rester. Et l’éducation du public fait certainement partie des plus importants défis de l’industrie, parce qu’une fois que les gens comprendront les sports électroniques, l’engouement pour cette discipline va exploser.