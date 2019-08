Raquettes cassées, chaussures lancées : Kyrgios pète un plomb à Cincinnati

Le « mauvais garçon » Nick Kyrgios refait parler de lui à Cincinnati. Battu par le Russe Karen Khachanov au deuxième tour, l'Australien a terminé le match, mercredi, avec deux raquettes cassées et un lancer de chaussures dans le public après un échange animé avec l'arbitre.

Khachanov, no 8 mondial et récent demi-finaliste à la Coupe Rogers à Montréal, s'est imposé 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) et 6-2. Mais c'est une nouvelle fois Kyrgios qui a fait le spectacle.

Au milieu de la deuxième manche, le bouillant Australien s'est levé de sa chaise, et a annoncé qu'il allait faire une pause pipi. L'arbitre irlandais lui a alors rétorqué qu'il n'avait pas le temps.

Kyrgios est tout de même parti, deux raquettes sous le bras. Les images de la télévision le montrent franchir une porte avant de briser violemment ses raquettes puis de revenir sur le court, tout en maudissant l'arbitre de chaise.

En fin de rencontre, après deux doubles fautes d'affilée, mais aussi trois as, le 27e joueur mondial a refusé de serrer la main de l'arbitre et a fini par jeter ses chaussures dans le public avant d'offrir ses raquettes cassées à de jeunes spectateurs.

« Il a énormément de talent. Mais, parfois, il n'est pas concentré », a dit Khachanov, qui affrontera le Français Lucas Pouille au prochain tour.

« C'était un match compliqué pour moi, il fallait trouver la façon de gagner. C'est vraiment difficile de jouer contre lui, pour moi, mais pour tout le monde aussi. Il faut réussir à gérer tout ça si tu veux avoir une chance de gagner. Il faut essayer de rester concentré », a-t-il ajouté.

Kyrgios, qui a remporté il y a deux semaines à Washington sa sixième couronne en simple sur le circuit de l'ATP, n'est jamais très loin de la controverse. La semaine dernière, à Montréal, il a eu un accrochage avec un arbitre, car il estimait que les serviettes n'étaient pas assez blanches.

Il y a trois mois, à Rome, après l'utilisation de langage abusif, l'Australien avait écopé d'un jeu de pénalité, ce qui avait provoqué sa colère. Après avoir jeté une chaise sur le court, il a tout simplement abandonné... non sans avoir serré la main de son adversaire et de l'arbitre.