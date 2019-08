Des résidus de pesticides dans les fraises du Québec

Depuis quelques années, les producteurs de fraises du Québec tentent de se distancier d'une liste américaine qui place la fraise parmi les fruits et légumes les plus contaminés par des résidus de pesticides. Or, la majorité des échantillons de fraises du Québec analysés par le ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation au cours des dernières années contiennent eux aussi des résidus de pesticides.