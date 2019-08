Justin Trudeau à Fredericton : le fédéral investit 11,4 M$ pour les inondations

La région de Fredericton s’est retrouvée aux prises avec des inondations printanières deux années de suite, provoquant des dégâts majeurs pour des milliers de résidents.

Ces phénomènes deviennent plus fréquents et plus graves, menaçant notre santé, notre sécurité et nos économies locales. [...] Les citoyens de Fredericton et de la région ont été directement touchés par les effets de la crise climatique, y compris les coûts de rétablissement élevés à la suite de ces événements.

Les 11,4 millions de dollars versés par le fédéral à la Ville de Fredericton visent à aider à mieux protéger les principaux systèmes de transport et les infrastructures municipales pour assurer la continuation des services essentiels pendant les inondations. Le fédéral souhaite aussi contribuer à créer des milieux humides et à agrandir les milieux existants afin d'améliorer la résilience locale aux inondations.

Une fois terminé, le fédéral assure que ce projet aidera à protéger plus de 27 500 résidents dans un rayon de 12 kilomètres carrés. Selon la Ville de Fredericton, le projet réduira de 83 % le nombre de personnes directement touchées par les inondations futures. Il devrait également permettre de réaliser des économies à long terme en ce qui concerne les coûts de rétablissement et de remplacement.