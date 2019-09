Camion-bélier : Minassian dit avoir prévu son attaque de 2018 un mois auparavant

L'homme qui est accusé d'avoir tué 10 piétons et d'en avoir blessé 16 autres à Toronto en 2018 a avoué son crime dès son arrestation en précisant qu'il le planifiait un mois auparavant, selon des documents de la cour. Les tribunaux ont accepté vendredi la requête des médias de retirer un interdit de publication sur les transcriptions de l'interrogatoire d'Alek Minassian après son arrestation.

Attention : ce texte contient des détails qui pourraient choquer certains lecteurs

Alek Minassian fait face à 10 accusations de meurtre prémédité et 16 de tentative de meurtre pour le carnage qu'il est accusé d'avoir commis le 23 avril 2018 à bord d'une fourgonnette de location.

L'individu de 26 ans avait été arrêté par un policier à l'une des intersections de la rue Yonge, dans le nord de la ville. Il a ensuite été interrogé dans la nuit par le détective Robert Thomas. J'ai accompli ma mission , dit-il à la fin de l'interrogatoire de plus de quatre heures, selon les documents de cour.

Minassian reste prudent tout au long de l'entrevue et il refusera de répondre à des questions sur sa famille, ses allées et venues la veille de l'attaque, sa santé mentale ou son travail. Il répondra simplement que son avocat lui a demandé de ne pas répondre à ce genre de questions.

Alek Minassian (au centre) lors de sa première audience au tribunal le 24 avril 2018 à Toronto Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

L'individu dit être athée. Il souligne qu'il ne prend aucun médicament et refuse de répondre s'il était un enfant avec des besoins spéciaux lorsqu'il était à l'école secondaire. Il affirme qu'il n'a jamais eu de problèmes avec ses parents à l'adolescence ou à l'école de façon générale.

Une fascination pour l'informatique

Alek Minassian affirme qu'il est bien né au Canada et qu'il vient de terminer ses études au Collège Seneca en informatique.

Alek Minassian comparaît, le visage impassible, au lendemain de l'attaque du 23 avril 2018. Photo : CBC/Pam Davies

Il révélera des informations déterminantes sur les motivations qui l'ont forcé selon lui à agir de la sorte ce jour-là sur la rue Yonge. Au fur et à mesure de l'entrevue, Minassian finit par répondre à certaines questions auxquelles il avait refusé de répondre plus tôt dans l'interrogatoire.

Minassian précise qu'il a une expérience militaire, parce qu'il est entré dans les forces armées canadiennes à Toronto pour connaître quelque chose de nouveau . Il avoue toutefois candidement qu'il n'a pas pu compléter sa formation jusqu'au bout et que ses connaissances restent rudimentaires.

Alek Minassian a révélé durant son interrogatoire qu'il avait de nombreuses conversations sur Internet. Photo : iStock

Le jeune homme soutient en outre qu'il adore jouer à des jeux vidéo, auxquels il s'adonne en moyenne cinq heures par jour. Il reconnaît qu'il se passionne pour le codage et qu'il adore écrire des codes pour des programmes informatiques.

Une misogynie décomplexée

Il précise qu'il est hétérosexuel et qu'il est très attiré par les femmes, mais il refuse de dire s'il est dans une relation au moment de son arrestation. Il finira par dire qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle, qu'il n'a jamais eu de petite amie, qu'il n'est jamais allé à un bal de fin d'études et qu'il éprouve du ressentiment.

Le suspect, Alek Minassian, à son arrivée au palais de justice dans un fourgon cellulaire. Photo : Radio-Canada

Alek Minassian évoque un événement qu'il a vécu lorsqu'il a assisté à une fête d'Halloween en 2013 et à la suite duquel il s'est senti humilié par les femmes qui étaient présentes.

Minassian explique également qu’il s’identifie à des groupes d’hommes hétérosexuels, sexuellement frustrés, avec lesquels il communiquait sur des forums en ligne.

Un acte planifié

Minassian affirme qu'il a commencé à sérieusement planifier l'attaque du 23 avril 2018 un mois plus tôt et qu'il y pensait sans arrêt. Il précise qu'il a loué et utilisé un camion comme un outil pour mener ce qu'il qualifie de rébellion .

La rue Yonge a été fermée sur plusieurs kilomètres après l'attaque du 23 avril 2018. Photo : Getty Images / Cole Burston

Il souligne qu'il a averti ses contacts sur Internet de ses intentions la veille de l'attaque.

L'individu explique la façon dont il s'y est pris pour louer de la bibliothèque de son collège un camion de taille moyenne, pour qu'il soit en mesure de le manœuvrer sur la rue Yonge.

La fourgonnette que conduisait l'auteur présumé de l'attaque de Toronto était une location de l'entreprise Ryder. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Alek Minassian précise qu'il a choisi la rue Yonge, parce qu'il savait qu'elle était très achalandée à l'heure du déjeuner. Il avouera qu'il a mis fin à sa course folle, lorsqu'un gobelet appartenant à l'une de ses victimes a volé dans les airs pour s'écraser sur son pare-brise.

Le détective lui demande s'il lui a dit toute la vérité... L'accusé lui avouera qu'il lui a menti une seule fois lorsqu'il lui a dit qu'il s'était lui-même rendu en bus au commerce de location de véhicules. Le détective indique à Minassian que son père lui avait plutôt raconté qu'il avait laissé son fils en voiture ce jour-là près de l'entreprise.

L'auteur présumé de l'attaque, Alek Minassian, a été arrêté vivant grâce au sang-froid d'un policier. Photo : Twitter / Clark Hua Zhang

Minassian confirme qu'il avait bien demandé à son père de le conduire dans un café tout proche, mais qu'il ne l'avait pas dit parce qu'il craignait que la police pense qu'il était son complice.