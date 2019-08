Concours de vidéo synchro : les policiers de Saskatoon demandent l'aide du public

À l’occasion de l’émission spéciale Lip Sync To The Rescue qui sera enregistrée le 9 septembre prochain, les services policiers étaient invités à produire une vidéo synchro.

Les 10 vidéos les plus populaires seront présentées lors de l’émission. Les équipes gagnantes recevront également un montant de 10 000 $, qui sera versé aux services offerts par les policiers dans leur communauté respective.

Les policiers de la Ville des Ponts ont ainsi décidé de relever le défi, l’année dernière, en produisant une vidéo synchro avec la chanson I Want It That Way, du groupe Backstreet Boys.

Jusqu’à présent, la vidéo a été visionnée plus de trois millions de fois sur Facebook, mais les policiers de Saskatoon demandent l’appui de la population pour consolider leur place parmi les 10 vidéos les plus populaires.

Je pense que j’ai voté 1000 fois, c’est un peu gênant , affirme la gendarme Ashley McLeod.

Elle précise que la vidéo avait pour objectif de montrer le côté humain qui se cache derrière leur rôle de policier.

Les policiers de Saskatoon sont les seuls au pays à avoir produit une vidéo synchro.

Il est possible de voter sur le site web de la chaîne américaine.

Avec les informations de CBC News