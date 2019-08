Début du camp d'entraînement de l'Océanic de Rimouski

L'attaquant vedette Alexis Lafrenière en sera à sa troisième saison cette année. Les partisans de l'Océanic se questionnent notamment sur l'ajout des joueurs de premier plan qui soutiendront Lafrenière dans cette prochaine saison.

L'entraîneur-chef et directeur général Serge Beausoleil affirme que l'organisation vise de grosses prises, mais les transactions majeures devront fort probablement attendre à la période des Fêtes.

Serge Beausoleil, entraîneur-chef de l'Océanic Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Pour répondre aux partisans, on a déjà une très bonne équipe et on va la bonifier c'est certain. Il va arriver de belles choses, mais on sait qu'on va devoir payer. Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanic de Rimouski

Les DG adverses savent que c'est la dernière année [d'Alexis Lafrenière]. Ils nous voient venir. On va faire ce qu'il faudra, parce que c'est une année très importante pour nous autres, mais la plupart ne veulent pas les bouger à l'automne. Ils veulent plutôt attendre à Noël. La patience est de mise , explique-t-il.

Zachary Bolduc aux États-Unis?

Au repêchage de juin dernier à Québec, l'Océanic s'est arrêté sur Zachary Bolduc comme premier choix. Le joueur des Estacades de Trois-Rivières va se présenter à Rimouski pour 48 heures puisqu'il désire se garder le droit de jouer pour une école secondaire des États-Unis lors de la prochaine saison.

La famille de Zachary Bolduc a visité Rimouski cet été, mais s'est engagée au cours de la dernière année avec une école du Rhode Island qui attend ainsi le joueur de centre cette année.

Le jeune Zachary Bolduc, encadré de ses parents (Archives) Photo : Radio-Canada

Serge Beausoleil accepte le choix de la famille, mais garde le rêve de le jumeler à Alexis Lafrenière dans l'organisation.

C'est une décision qu'on respecte. En même temps, on a toujours espoir, il peut y avoir des changements au cours de l'année, la porte va être grande ouverte. Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanic de Rimouski

Je vous le dit d'emblée, on a le meilleur 2001 [né en] sur la planète dans notre équipe. Bolduc est pour nous le meilleur centre de 2003 au Québec. Les voir réunis ensemble, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. C'est une décision qui n'est pas entre nos mains après ça , soutient-il.

Trois joueurs européens sur la liste de l'Océanic

Chaque équipe junior a le droit d'aligner trois joueurs de 20 ans et deux Européens. Tous les joueurs pour les postes de 20 ans ont été acquis par transactions.

Il s'agit du gardien de but de La Pocatière Tristan Bérubé, des défenseurs Vincent Martineau et Jordan Lepage, ainsi que des attaquants Anthony Gagnon, Cédric Paré, Jeffrey Durocher et D'Artagnan Joly.

Anthony Gagnon est ailier droit au sein de l'Océanic de Rimouski. (Archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Quant aux Européens, deux nouveaux joueurs ont été sélectionnés par l'Océanic en juin dernier puisque leur vétéran Dmitry Zavgorodniy a signé un contrat professionnel avec les Flames de Calgary.

Le joueur de l'Océanic de Rimouski, Dmitry Zavgorodniy (Archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Les deux attaquants arriveront bientôt dans la région. Adam Raska, un joueur de 18 ans de la République Tchèque, sera au camp d'entraînement de son équipe nationale des moins de 20 ans en Europe avant de faire son entrée à Rimouski le 2 septembre. Nikolai Mayorov, quant à lui, un attaquant de 19 ans, devrait arriver à Rimouski au cours de la fin de semaine.

Lundi, 26 août, l'équipe de l'Océanic de Rimouski devrait être complète.

D'après les informations de René Levesque