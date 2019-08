Avenir de Capitales Médias : Martin Cauchon envisage toutes les options

Je demeure personnellement confiant en l’avenir. Nos quotidiens sont là pour rester , assure dans un premier temps M. Cauchon. Aussi allons-nous continuer de regarder toutes les options disponibles et déployer tous les efforts pour assurer la pérennité à long terme de nos quotidiens et l’avenir de nos équipes.

Dans une note interne obtenue par La presse canadienne mercredi, le président de Groupe Capitales Médias affirme par ailleurs que la gestion financière de l'entreprise doit être serrée puisqu'elle est à court de liquidités.

Si Québec s’est montré ouvert à assurer une aide d’urgence au groupe médiatique, l’option d’une vente à d’autres compétiteurs est également évoquée jeudi matin.

Québecor et Cogeco seraient en discussion avec l’entreprise de M. Cauchon, avancent certains médias.

Facebook et Google pointés du doigt

M. Cauchon blâme les géants du web, Google et Facebook, pour avoir ébranlé le modèle d’affaires de ses médias en [s’accaparant] près de 80 % de toute la publicité diffusée au Canada sur Internet.

Il faut notamment que de plus en plus de gens réalisent que l’information fouillée a un coût qu’il faut accepter de payer pour ne pas se retrouver à la merci de ceux et celles qui ont les moyens de présenter les choses à leur avantage et au détriment de l’intérêt public , estime Martin Cauchon.

Groupe Capitales Médias possède notamment Le Soleil de Québec, Le Droit d'Ottawa-Gatineau, Le Nouvelliste de Trois-Rivières, La Tribune de Sherbrooke, La Voix de l'Est de Granby, Le Quotidien et Le Progrès week-end à Saguenay.