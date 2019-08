Décès de l’ancien animateur et journaliste de CBC Barry Mercer

M. Mercer s’est joint à l’équipe de CBC Sudbury en 1985, après avoir commencé sa carrière à Goose Bay, au Labrador, en 1972.

Il a pris sa retraite en 2006, mais a continué de remplacer à l'occasion ses collègues en ondes pendant plusieurs années.

La réalisatrice-coordonnatrice de la station de Sudbury, Fiona Christensen, raconte que Barry Mercer avait un immense talent et était un raconteur hors pair.

Il avait une présence si forte à l'antenne, et il avait une capacité incroyable à faire raconter leur histoire aux gens. Fiona Christensen, réalisatrice-coordonnatrice de CBC Sudbury

Lors d’une entrevue accordée à Waubgeshig Rice, l’animateur de l’émission Up North, Barry Mercer avait indiqué qu'il se considérait simplement comme un véhicule pour les histoires des Nord-Ontariens.

Je pense que tous les Canadiens, peu importe où ils vivent dans ce pays merveilleux, veulent raconter leur histoire. Barry Mercer, lors d'une entrevue en 2018

Barry Mercer laisse dans le deuil son épouse Lorraine, ses fils Zachary et Benjamin, leurs conjointes Hitomi et Chantal, et trois petits-enfants, Silas, Emma et Tasha.

Une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure. Des dons peuvent être faits à la Maison McCulloch Hospice de Sudbury.