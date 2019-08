La 140e foire de l’Exposition nationale de Toronto commence vendredi

La célèbre foire, qui clôture traditionnellement la saison estivale à Toronto, s’ouvre vendredi et proposera 18 jours d’activités aux résidents de la Ville Reine.

La grosse nouveauté cette année est une course d’obstacles inspirée par l’émission télévisée American Ninja Warrior. Elle consiste en une succession d’épreuves physiques incluant des rampes et des échelles, et où les participants peuvent tenter de remporter un prix.

Parmi les autres nouvelles activités proposées, une soirée comédie, une exposition des 50 meilleures photos du magazine National Geographic, et les performances du groupe international ill-abilities.

Cette troupe de danseurs internationaux a la particularité de ne compter que des membres ayant un handicap. On va montrer notre pièce de théâtre, mais aussi on va donner un peu d’inspiration et de motivation à la foule , explique son fondateur, le Québécois Luca Patuelli.

Pour une quatrième année, le garage des jeux vidéo présentera des nouveautés pas encore disponibles sur le marché, et offrira un grand espace pour s’essayer à différentes consoles, qu’elles soient dernier cri, ou plus anciennes. De nombreux jeux d’arcades y sont également exposés.

Pour une troisième année, le « garage des jeux vidéo » sera présent à la foire des expositions nationales. Photo : Radio-Canada / Isabelle Ménard

Nourriture : nombreuses options pour les végétariens

Mais c’est surtout la nourriture qui fait la notoriété de cette foire. Chaque année, les commerçants y présentent des recettes toujours plus excentriques. Dès vendredi, il sera par exemple possible de goûter un hamburger garni de bacon, de piments, et… de pâte de biscuit aux brisures de chocolat et au beurre d'arachide.

Le « Beyond Nacho Burger » est une des alternatives végétariennes proposées à la foire de l'Exposition nationale. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Toutefois, de nombreuses options plus saines seront également disponibles, de même que des alternatives végétariennes et végétaliennes. Certains hamburgers contiennent ainsi des protéines végétales pour remplacer la viande.