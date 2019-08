La tragédie des Broncos de Humboldt portée à l’écran

Un nouveau documentaire Humboldt: The New Season, jette un regard émouvant sur le combat de certains survivants et familles de victimes de la tragédie de Broncos de Humboldt , sur leur chemin vers la guérison.

Produit par Kevin Eastwood et Lucas Frison, le documentaire suit cinq survivants de la tragédie.

Il présente entre autres le retour touchant sur la patinoire, l'automne dernier, de Derek Patter et Brayden Camrud. Le documentaire aborde aussi le procès du camionneur responsable de l'accident.

Le coproducteur Lucas Frison indique avoir perdu son meilleur ami, l'entraîneur adjoint Mark Cross, dans l’accident qui a fauché la vie à 16 personnes en avril 2018. Il indique que ce projet de documentaire était une étape de son propre deuil.

« On ne voulait pas juste mettre une caméra de plus devant les victimes et les familles. Mon amitié avec Marc m’a permis de nouer des relations. C’était l’un des aspects les plus gratifiants du projet : apprendre à connaître ces courageuses personnes », confie-t-il.

Le documentaire sera diffusé jeudi soir à la télévision de CBC.

Avec les informations de Victoria Ahearn, La Presse canadienne