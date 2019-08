Le directeur photo de renom Roger Deakins sera honoré au TIFF

Selon le festival, ce prix hommage récompense un cinéaste remarquable qui excelle dans son art et qui a apporté une contribution exceptionnelle au cinéma .

Son plus récent film, The Goldfinch, sera présenté en première mondiale au TIFF.

Roger Deakins, qui a été en nomination aux Oscars à 14 reprises, a finalement ravi la statuette d'or l'an dernier, grâce à Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve.

Les précédentes nominations aux Oscars de Roger Deakins soulignaient notamment son travail dans Skyfall, True Grit, Fargo, No Country for Old Men, The Shawshank Redemption et Sicario, également de Denis Villeneuve

D'autres artistes honorés

La soirée de gala prévue le 9 septembre constitue aussi une soirée de financement destinée à soutenir la programmation du TIFF tout au long de l'année.

L'actrice Meryl Streep sur le tapis rouge des Oscars 2018 Photo : The Associated Press / Jordan Strauss

Les acteurs Meryl Streep et Joaquin Phoenix, de même que le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi, y seront également à l'honneur.

Ce dernier se verra décerner le tout nouveau prix Ebert, tandis que Meryl Streep et Joaquin Phoenix recevront chacun un prix hommage en interprétation.

Le Festival international du film de Toronto se déroulera du 5 au 15 septembre, juste après la Mostra de Venise.