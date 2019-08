L’exploitation de quartz retardée de près d’un an à Forestville

L’entreprise Quartzite Ferland-Boilleau repousse de près d’un an le début de son exploitation au lac Goodfellow au nord de Forestville. L’exploitation, initialement prévue pour cet automne, commencerait plutôt le printemps prochain.

Le vice-président de la compagnie Quartzite Ferland-Boilleau, une division de la compagnie MidAtlantic Minerals, ne remet pas le projet en cause, mais souhaite simplement acquérir une meilleure connaissance du gisement.

En mars dernier, la compagnie Quartzite Ferland-Boilleau a tenu une consultation publique à Forestville au sujet de son projet d'exploitation. (archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

On a décidé d’évaluer et de caractériser le dépôt, explique Steve Daigle, vice-président de Quartzite Ferland-Boilleau. C’est une campagne de forage qui va se dérouler jusqu’au mois de novembre pour justement quantifier et trouver le bon endroit pour mettre en exploitation notre dépôt de quartz.

Malgré un report des redevances versées à sa ville, la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, ne s’inquiète pas de ce délai.

Je pense qu’il est préférable d’avoir des assises très solides à cette première phase pour que par la suite il n’y ait pas de remises en question. Micheline Anctil, mairesse de Forestville

Micheline Anctil, mairesse de Forestville Photo : Radio-Canada

Ça reporte d’une année, convient Micheline Anctil, mais on est bien conscient que l’entreprise doit, avant de passer à l’exploitation, avoir toutes les données et des données fiables pour faire un plan de développement qui tienne la route au cours des prochaines années.

La compagnie compte profiter de l’hiver pour mettre à jour son échéancier.