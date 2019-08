Voilà deux semaines depuis cette annonce et le calme commence seulement à s’installer dans la résidence pour personnes âgées Le Village, à Campbellton.

Le premier août, les autorités provinciales ont mis à la porte le conseil d’administration et le directeur du foyer de soins, Ken Murray.

Ils ont aussi nommé un fiduciaire à la tête de la résidence, afin d’y mettre un peu d’ordre. L’homme choisi pour remplir ce rôle, Tom Mann, indique que c’est la toute première fois que le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’ingère d’une telle façon dans le secteur des foyers de soins.

Tom Mann dit que sa nomination à titre de fiduciaire du foyer Le Village est unique dans les annales de la province. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le but de ce changement est de permettre à l’hôpital régional, qui est situé à quelques kilomètres seulement de la résidence, de se désengorger de ses patients qui y sont installés en attente d’une place dans Le Village.

« Il y a 59 patients dans cet hôpital à un demi-kilomètre d’ici qui ont besoin d’une place en foyer de soins , indique le fiduciaire Tom Mann.

À l’heure actuelle, près de 60 lits de l'hôpital régional situé tout près sont occupés par des gens en attente d'une place en foyer de soins, mais ça, c’est sans oublier une vingtaine d'autres dans la communauté, selon M. Mann.

Problèmes de ressources humaines

S'il reconnaît que le manque de ressources humaines a nui beaucoup à l'établissement, Tom Mann croit aussi que la piètre réputation de ce milieu de travail a compliqué les efforts de recrutement.

Les ressources humaines étaient définitivement un gros problème Tom Mann, fiduciaire nommé par la province

Pour l’infirmière Sylvie Martin, l’arrivée de Tom Mann dans l’équipe est une lueur d’espoir pour les employés, qui se disent à bout de souffle depuis déjà un moment.

Il nous donne un message d'espoir que finalement il y a quelqu'un qui nous écoute , partage l'infirmière.

C’est rendu très difficile dans les foyers de soins, en particulier chez nous. C'était quand même beaucoup de conflits, beaucoup de démotivation.

Sylvie Martin croit que les infirmières dans les foyers de soins ont des conditions de travail beaucoup trop difficiles. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Mme Martin travaille dans le foyer Le Village depuis six ans déjà et elle indique que plus les années avançaient, plus il devenait difficile pour ses collègues et elles de venir travailler.

L’atmosphère de travail était très lourde , dit-elle.

J'envisageais peut-être à un moment donné de changer de place. Là, je vais rester, je vais attendre pour voir. J'ai quand même de l'espoir que ça va être bien , exprime Sylvie Martin.

Ancien sous-ministre et leader syndical, Tom Mann veut que le foyer de soins redevienne un employeur de choix pour les travailleurs de la santé. Il a opté pour une écoute active des inquiétudes des employés en place et prévoit apporter des changements concrets pour faciliter le quotidien de ceux-ci.

Durant les 12 prochains mois, l'homme originaire de Bathurst tentera donc d'ouvrir des dizaines de nouveaux lits au foyer de soins Le Village, mais surtout, de changer le climat dans ce milieu de travail.

Avec les renseignements de Serge Bouchard