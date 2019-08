L’intérêt des pétrolières prime sur celui du public en C.-B., selon un rapport

La Commission du gaz et du pétrole de la Colombie-Britannique a failli à son mandat de forcer l’industrie qu’elle régule à rendre des comptes, et ce, à plusieurs reprises depuis 2017, selon un rapport du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA), un institut de recherche non-gouvernemental.

Des dizaines de barrages ont été construits sans autorisation par des entreprises d’énergies fossiles, alerte le rapport.

Il ajoute que la plupart d'entre eux permettent de retenir les grandes quantités d’eau nécessaires aux opérations de fracturation et mettent en danger la sécurité et la santé du public.

« C’est une agence qui travaille pour l’industrie, non pour le bien public », résume David MacDonald, l'économiste principal du CCPA.

Elle devrait être une agence de régulation, mais c’est devenu une agence de facilitation des demandes de l’industrie [fossile]. David MacDonald, économiste du CCPA

Le document d’une quarantaine de pages révèle aussi que plus d’une centaine de puits de gaz naturel présentent toujours des fuites de méthane, six ans après un audit de la Commission du gaz et du pétrole.

Son auteur, Ben Parfitt, dénonce le fait que depuis la création de la commission en 1998, beaucoup de facteurs ont changé au sein de l’industrie de l’énergie fossile sans avoir été anticipés.

Il cite notamment l’exploitation du gaz naturel et des hydrocarbures s’étendant désormais dans des secteurs « non conventionnels » et le recours croissant à la fracture hydraulique et au gaz de schiste.

Des projets d’envergure, comme celui de LNG Canada, « vont entraîner une augmentation brutale des opérations de forage de gaz naturel et de fracturation dans le nord-est de la Colombie-Britannique », met en garde le rapport.

Contacté par Radio-Canada, le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources naturelles soutient que l'analyse de ce rapport est en cours.

Une nécessaire réforme

Les tensions de plus en plus nombreuses entre les Premières Nations et le gouvernement provincial concernant les combustibles fossiles sont également des facteurs à prendre en considération, peut-on lire dans le document.

Son auteur donne six recommandations en tenant compte, assure-t-il, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptées officiellement par le gouvernement du Canada en 2010.