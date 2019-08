La restructutation du système de santé vécue par une infirmière

Il y a deux ans, le gouvernement conservateur annonçait la fermeture des services d'urgence de trois hôpitaux. La province jugeait alors que la restructuration du système de santé était un mal nécessaire. Pour ses détracteurs, les changements étaient précipités.

Au coeur de ces bouleversements, Lianne Bjornson, infirmière à l'urgence de l'Hôpital Saint-Boniface, raconte que depuis deux ans, on a vu beaucoup de changements en urgence. Le nombre de patients qu'on voit par jour a monté .

Il y a des fois où je n’ai pas pris de pause durant mon shift. J'ai fini et j'ai réalisé que je n'avais pas mangé ou je n’avais pas bu d’eau et je n'ai pas été à la salle de bain, juste parce qu’il y a tellement de patients à voir et tu ne peux pas juste laisser tomber ton équipe. Lianne Bjornson, infirmière

Entre 2017 et 2018, le nombre d'heures supplémentaires des infirmières a explosé dans plusieurs hôpitaux de la ville. À l’Hôpital Saint-Boniface, l’augmentation a été en moyenne de 50 %, selon les données gouvernementales.

Hôpital Saint-Boniface, heures supplémentaires 2017 : 93 726 heures 2018 : 140 531 heures

Certains départements ont été plus touchés. C'est le cas entre autres de l'urgence de l'Hôpital Saint-Boniface et du département de médecine familiale de l'hôpital Concordia.

Lianne Bjornson raconte que la séquence d’heures supplémentaires la plus difficile a été trois fois 16 heures de file , soit trois jours pendant lesquels on lui a demandé d’ajouter un deuxième quart à son quart de travail normal. C'était correct, ma cognition était là, dit-elle, en ajoutant cependant que dans les jours suivants, elle ne s’est pas sentie bien et a eu des nausées.

Oui, dit-elle, je sens la fatigue des personnes autour de moi.

L'augmentation du nombre d'heures supplémentaires dans les hôpitaux s'explique en grande partie par une pénurie d'infirmières. La restructuration a aussi un effet sur le travail du personnel infirmier.

Il y a beaucoup de personnes qui sont admises, peu importe si c’est pour des chirurgies, en médecine ou autre et il n'y a pas de lits où mettre nos patients. Alors ça c'est un gros changement que j'ai vu depuis la restructuration , fait-elle remarquer.

Elle observe qu’une meilleure utilisation des ressources serait une place où commencer pour améliorer la situation. Les transferts entre les hôpitaux, entre les départements, ça va causer des délais dans les services qu'on peut offrir, explique-t-elle. Des fois, on attend des heures pour transférer un patient et ça, ça prend un lit , ajoute-t-elle.

Plus de personnel, c'est quelque chose dont on a besoin, mais plus de lits, ça va aider le flow dans l'urgence, dans mon espace de travail. Lianne Bjornson, infirmière

Lianne Bjornson estime que les gestionnaires devraient être à l’écoute des infirmières. On est au centre du système de santé, on offre des soins tous les jours et on est experts dans notre domaine.

Elle note aussi qu’il est important de mieux informer le public pour qu’il sache où aller et quand y aller .