De nouveaux programmes pour attirer plus de touristes

La Ville de Thunder Bay prévoit percevoir environ deux millions de dollars par année grâce à la taxe hôtelière.

La Municipalité conservera la moitié de cet argent et l’utilisera pour des projets d’infrastructure et l’organisation d’événements.

L’autre moitié sera gérée par la CDECCommission de développement économique communautaire , qui subventionnera, à travers deux programmes de financement distincts, des événements qui attirent des gens de l’extérieur pour un séjour prolongé et des projets proposant de nouveaux services ou activités aux touristes.

Le tourisme est un important moteur économique dans notre collectivité et la ville a acquis la réputation d’être l’une des principales villes de plein air du Canada , explique le directeur de Tourism Thunder Bay, Paul Pepe.

Les fonds de la taxe hôtelière municipale et les programmes de financement de la CDEC qui en découlent sont des outils importants pour accroître l’impact économique de notre industrie touristique et soutenir une croissance de l’entrepreneuriat et de l’emploi.

Paul Pepe, directeur de Tourism Thunder Bay