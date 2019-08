Retour de Belgh Brasse : Amos préoccupée

Les gens d'affaires et les élus d'Amos s'inquiètent devant l'absence d'avancement dans le dossier de Belgh Brasse. Plus de deux ans après l'incendie suspect qui a causé des millions de dollars de dommages à la brasserie, les gens d'Amos s'impatientent de savoir ce qu'il adviendra du bâtiment laissé vacant à l'intersection des routes 109 et 111. Le marketing de l'entreprise est aussi toujours basé sur son appartenance à la région.