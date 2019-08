Mamma Mia! fait son entrée à Québec

Après 40 représentations données à Montréal, la comédie musicale Mamma Mia! arrive à Québec avec une équipe bien rodée : 30 artistes sur scène, 8 musiciens qui joueront en arrière-scène et 20 techniciens font rouler rondement ce spectacle d’envergure.

Le metteur en scène Serge Postigo qui signe la traduction et l’adaptation du spectacle incluant les versions françaises des chansons d’ABBA a passé les cinq derniers jours à retravailler le spectacle avec son équipe pour les 25 représentations qui seront offertes à la salle Albert-Rousseau.

La sonorité n’est pas la même, la salle n’est pas la même, la proximité n’est pas la même, c’est un superbe théâtre ici. Tout change alors on a retravaillé en fonction de ce qu’on va faire ici. Ça, ça me fait dire Mamma Mia, c’est le fun!

Serge Postigo parle de Mamma Mia!

Un spectacle plus théâtral en français

La chanteuse Romane Denis qu’on a vue au cinéma (Charlotte a du fun) et à la télévision (Les Pays d’en haut, Subito texto) vit son premier rôle sur scène cet été dans la peau du personnage central qu’est Sophie.

Elle se rappelle bien cette journée vertigineuse de juin où elle et toute l’équipe ont dû apprendre en un après-midi les textes des chansons en français alors qu’ils les chantaient en anglais depuis plusieurs représentations. Un changement qui bonifie vraiment le spectacle à son avis.

Spectacle Mama Mia, de Serge Postigo. Chansons du groupe ABBA. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

C’est tellement plus naturel! Pour nous c’est mieux parce qu’on est plus dedans, mais pour le public aussi c’est mieux parce qu’au lieu de chanter Dancing Queen avec nous, ils comprennent vraiment l’histoire et la place de la chanson dans l’histoire.

Extrait de la chanson « Money Money Money »

Mamma Mia! sera présentée jusqu’au 14 septembre.