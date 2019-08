Ottawa investit 3,4 millions au centre de traitement des dépendances de Mani-Utenam

Le centre qui compte une douzaine de lits a maintenant des salles de rencontre pour intervenants et patients, une nouvelle aile dédiée principalement à l'administration et une cuisine et une salle à manger rénovées. Les travaux ont débuté en 2016.

La salle de jeux du centre Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Le député fédéral de Saint-Boniface—Saint-Vital au Manitoba, Dan Vandal, qui est secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, était en visite au centre mercredi midi pour souligner l'investissement de 3,4 millions de dollars du gouvernement fédéral qui a permis la réalisation des travaux.

Le député fédéral de Saint-Boniface—Saint-Vital au Manitoba, Dan Vandal, est aussi secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

C'est un service de traitement des dépendances qui est essentiel dans cette région, sur cette réserve. C'est quelque chose [dans lequel] on est très fier d'investir. On a un bon partenariat avec le chef, les conseillers. Dan Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux autochtones

Un des chambres du centre Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Le centre accueille une centaine de résidents par année, pour des séjours d'environ un mois. Depuis son ouverture dans les années 1990, le centre a reçu environ 2500 patients.

Ça me touche parce que j'ai déjà utilisé les services du centre et moi aussi je suis en guérison. Cela va faire quasiment 20 ans­. On a tous besoin des services quand on est prêts. Quand on est prêt, il faut que les services soient là et adaptés aussi à nos besoins. Antoine Grégoire, vice-chef de Uashat mak Mani-Utenam et ancien patient

Antoine Grégoire Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton