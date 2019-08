Mbembe et Kyeremeh impatients de faire leurs débuts avec le Rouge et Or

Après un an passé loin du football dans l’espoir d’évoluer dans le réseau universitaire américain (NCAA), Arnold Mbembe et Darren Kyeremeh piaffent d’impatience à l’idée de disputer leur premier match dans l’uniforme du Rouge et Or. Et la porte est ouverte pour que les deux recrues aient un impact immédiat en défensive.

Coéquipiers chez les Cheetahs du collège Vanier, Mbembe, un ailier défensif, et Kyeremeh, un secondeur, avaient chacun obtenu une bourse d’études à l’issue de la saison 2017 pour joindre les rangs des Minutemen de l’Université du Massachusetts, en première division NCAA.

Mais des problèmes avec leur admissibilité sur le plan académique au sud de la frontière les ont empêchés d'évoluer avec l’équipe l’automne dernier et ont ultimement mis la hache dans leur rêve américain.

Résultat, les deux amis se sont plutôt tournés vers l’Université Laval, cet hiver.

Le football m'a vraiment manqué , lance d’emblée Mbembe, un colosse de 6'6'' et 240 livres. Mais il y a une imposante marche entre le football collégial et universitaire, précise celui qui a notamment choisi le Rouge et Or pour bénéficier des enseignements de Glen Constantin sur la ligne défensive.

Arnold Mbembe à l'entraînement Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Tous les joueurs que tu affrontes sont plus forts et la moitié des choses que j’ai apprises au cégep, j’apprends le contraire ici. J’essaie d’améliorer de petites choses chaque jour. Des petites victoires, comme dit coach Glen. Arnold Mbembe

Avec le départ des quatre joueurs de ligne défensive partants du Rouge et Or, dont les ailiers défensifs Mathieu Betts et Marc-Antoine Bellefroid, la porte est ouverte pour qu’Arnold Mbembe voie beaucoup de terrain dès sa première saison à Laval. Mais le principal intéressé n’arrive pas en sauveur.

En ce moment, j’essaie juste d’être une éponge et de bien assimiler tout ce qu’on nous enseigne. Il faut que je gagne la confiance des entraîneurs.

Une nouvelle famille pour Kyeremeh

Quant à Darren Kyeremeh, il n’a pas caché mercredi sa joie de retrouver la camaraderie d’une équipe de football.

Le Rouge et Or m’a ouvert une porte et fait sentir que je fais partie de la famille. C’est vraiment gros pour moi après avoir perdu une saison.

Le coordonnateur défensif Marc Fortier devait initialement ramener intact son trio de secondeurs partants de la saison dernière, mais des problèmes académiques garderont finalement le joueur étoile Dan Basambombo loin du terrain, cette saison. Son poste au centre d’Adam Auclair et Kean Harelimana est donc ouvert et la lutte pour l’obtenir est déjà commencée au camp d’entraînement.

Darren Kyeremeh à l'entraînement Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

On compétitionne chaque jour et mon but est de devenir partant. Mais je veux m’assurer d’être prêt et confiant. Je ne veux pas être inquiet et me questionner sur le terrain parce que c’est une situation inconfortable , explique celui qui avait été nommé sur l'équipe d’étoiles en première division collégiale en 2016 et 2017.

S’il avoue qu’il doit s’acclimater à la rapidité d’exécution beaucoup plus élevée au niveau universitaire, le Montréalais peut toutefois compter sur une présence familière chez les secondeurs Rouge et Or . Kean Harelimana évoluait déjà à ses côtés avec les Cheetahs de Vanier.

Ça facilite la transition. Les anciens Cheetahs déjà ici nous aident avec les jeux et pour comprendre comment ça marche chez le Rouge et Or.