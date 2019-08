Une nouvelle ressource en ligne aide les étudiants à surmonter le stress de la rentrée

À l’approche de la rentrée académique, de nombreux étudiants de première année d’université et de collège se demandent comment gérer les nouvelles responsabilités qui les attendent. Un document à télécharger en ligne, disponible en français et en anglais, leur donne les outils pour entamer avec sérénité cette nouvelle étape de leur cursus scolaire.

Anureet Kaur, une étudiante de 17 ans, prépare son déménagement de Winnipeg pour l’Université de Victoria, en Colombie-Britannique, Malgré les dispositions qu’elle a déjà prises, ce gros changement l'inquiète.

La jeune fille explique être nerveuse à l'idée de vivre seule pour la première fois et de devoir s'acquitter des responsabilités que sa mère a toujours assumées pour elle. Elle craint aussi la charge de travail académique.

« Je finis par prendre beaucoup dans mon assiette, puis je panique et je suis submergé. »

Selon un sondage mené en 2016 par la National College Health Association auprès des étudiants canadiens de niveau postsecondaire, 44,4 % des étudiants ont déjà éprouvé des symptômes de dépression si puissants qu’il leur était difficile de fonctionner; 13 % ont sérieusement envisagé le suicide et 2,1 % ont fait une tentative de suicide.

La nouvelle ressource en ligne intitulée De la survie à la réussite donne aux étudiants des outils pour reconnaître les signes de stress, mettre en évidence leurs forces, trouver des solutions appropriées et s’épanouir.

L’existence de cette ressource rassure Anureet Kaur. « Je pense qu’il est très important de savoir quelles pourraient être vos sources de nervosité, affirme-t-elle. [...] Car lorsque vous êtes pris par surprise, vous pouvez avoir du mal à vous en sortir. »

L’association étudiante de l’université de Saint-Boniface trouve salutaire la mise à disposition d'une telle ressource qui aide également à prévenir les problèmes de santé mentale.

Selon Beydi Traoré, directeur général de l’ AEUSBAssociation étudiante de l’université de Saint-Boniface , l’association travaillera à vulgariser ce nouvel outil auprès des étudiants dès la prochaine rentrée académique.

« Notre but est de s’assurer que les étudiants sachent que ce genre de ressource existe. [...] Nous allons en parler, nous allons partager le plus possible l’information à nos étudiants, lors de nos ateliers et de nos activités. »

Sam Fiorella précise que l’outil en ligne est bien rédigé et offre les informations dont les jeunes ont besoin. Photo : Radio-Canada / Karen Pauls

Sam Fiorella connaît bien le besoin de ressources en santé mentale destinées aux jeunes. Son fils Lucas âgé de 19 ans s’est donné la mort en 2014 alors qu’il fréquentait l’Université Carleton, à Ottawa. Pour le père, cette nouvelle ressource est une bonne nouvelle.

« Je peux encore sentir la douleur que j'ai ressentie la nuit où nous avons eu cette nouvelle, raconte M. Fiorella. Lucas était un enfant heureux. Oui, il était un adolescent avec ses humeurs comme le sont la plupart des garçons de son âge, mais il n'avait présenté aucun signe de dépression ou d’anxiété. »

Après les funérailles de son fils, Sam Fiorella a lancé un projet Lucas Fiorella Friendship Bench. Ainsi, un banc de parc jaune vif a été installé dans 52 écoles secondaires et postsecondaires du pays.

Selon M. Fiorella, il s’agit d’un rappel aux étudiants de prendre une minute dans leur journée pour s’asseoir et oublier le stress lié aux examens ou travail, ou les soucis qu'ils ont à cause de leur famille et d'autres proches.

« Pensez à l’amour de soi. Prenez soin de vous. Pensez à votre santé mentale et aux raisons pour lesquelles vous êtes ici », invite M. Fiorella, assis sur un de ces bancs jaunes au Humber College, à Toronto.

Il ajoute que l’outil De la survie à la réussite est bien rédigé et offre les informations dont les jeunes ont besoin. Cependant, il pense que le format est un peu démodé pour la nouvelle génération. « Cela devrait être une application mobile qui pourrait réellement interagir avec les étudiants », dit-il.