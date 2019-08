Une nouvelle salle de spectacle et un studio d'enregistrement à Sault-Sainte-Marie

Un espace dans l’édifice administratif historique de l’ancienne usine St. Mary’s Paper est en voie d’être transformé en une salle de spectacle intime et un studio d’enregistrement relié à trois autres salles.

Le Conservatoire a acheté l’édifice historique en 2015.

Le député fédéral de Sault-Sainte-Marie, Terry Sheehan, a annoncé le financement versé par l’Initiative fédérale de développement économique dans le Nord de l’Ontario, FedNor.

Le député fédéral de Sault-Sainte-Marie, Terry Sheehan, fait l'annonce de l'investissement au Conservatoire de musique Algoma. Photo : Bureau du député fédéral Terry Sheehan

Grâce à cet investissement, le complexe riverain Mill Square deviendra un nouveau centre axé sur la culture et l’entreprise pour la ville de Sault-Sainte-Marie, tout en aidant à donner une nouvelle vocation au lieu historique , déclare M. Sheehan dans un communiqué.

Les dirigeants du Conservatoire de musique Algoma souhaitent créer un centre de divertissement et une destination touristique à Sault-Sainte-Marie.

Ce soutien financier nous permettra d’optimiser et d’équiper notre nouveau studio d’enregistrement, qui sera directement lié à notre superbe nouveau lieu de spectacle au troisième étage, et aux sites connus sous le nom The Loft et The Machine Shop , indique le directeur du conservatoire, Guy Traficante­.

Il ajoute que cela permettra également à l’Université Algoma d’utiliser cet espace pour mettre au point un nouveau programme de musique commerciale.