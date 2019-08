Nettoyer les rives des Grands Lacs, un investissement qui porte ses fruits

Des chercheurs de l'organisme transfrontalier se sont penchés sur dix zones jugées préoccupantes, incluant Toronto, Hamilton et Windsor.

Le rapport démontre que les efforts de nettoyage et de restauration ont porté leurs fruits.

Il y a plus de 4 milliards de dollars en retombées économiques à Toronto , rapporte John Hartig, auteur et chercheur au sein de l’Association internationale de la recherche sur les Grands Lacs.

John Hartig recense également plus d'un milliard de dollars de retombées économiques dans quatre autres secteurs riverains en Ontario.

Les auteurs du rapport rappellent que, après les révolutions agricoles et industrielles, la croissance et le développement de la région des Grands Lacs sont allés de pair avec une dégradation de l'environnement fragilisant notamment les écosystèmes.

La rivière Détroit, qui longe Windsor, était l'une des plus polluées en Amérique du Nord dans les années 1960 , affirme John Hartig.

Dans les années 1980, le Canada et les États-Unis ont ainsi recensé une quarantaine de secteurs préoccupants dans la région des Grands Lacs.

Divers plans d'assainissement ont été établis pour restaurer les habitats côtiers, comme dans la région de Toronto, à Hamilton, au port de Collingwood, à la rivière Détroit ou encore au bras Severn, en Ontario.

Ces communautés sont littéralement en train de transformer les anciennes rivières et ports pollués du centre industriel en des destinations riveraines plus saines et plus attrayantes pour les entreprises, les loisirs et le tourisme.

Rapport de l'Association internationale de recherche sur les Grands Lacs