Varda et Almodovar au Festival du nouveau cinéma

Le festival présentera notamment en première québécoise Varda par Agnès, le tout dernier film d'Agnès Varda, décédée plus tôt cette année.

Douleur et gloire, portrait autoréflexif de Pedro Almodóvar, présenté en sélection officielle au Festival de Cannes et récompensé du Prix d’interprétation masculine pour Antonio Banderas, fait aussi partie de la programmation.

Douleur et gloire, de Pedro Almodovar Photo : El Deseo

Sorry We Missed You, incursion au sein de la classe ouvrière anglaise signée Ken Loach, également en sélection officielle du Festival de Cannes; Zombi Child, drame fantastique de Bertrand Bonello tourné à Haïti et présenté à la Quinzaine des Réalisateurs; tout comme la comédie absurde Le Daim de Quentin Dupieux où Jean Dujardin incarne un homme obnubilé par son nouveau blouson 100 % daim, seront également à l'affiche du festival qui se tiendra du 9 au 20 octobre.

Synonymes de Nadav Lapid, Ours d’Or de la Berlinale, au sein duquel Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris avec l'espoir que la langue française le sauvera de la folie de son pays, s’ajoute à cette programmation.