Vivre au-delà de 100 ans : un seuil de plus en plus accessible au fil des décennies

Mathusalems des temps modernes?

En 1960, selon des statistiques de la Banque mondiale, l’espérance de vie pour les Canadiennes et les Canadiens atteignait en moyenne 71 ans.

Les gens qui dépassaient les 100 ans n’étaient pas légion. Beaucoup de gens rêvaient d'arriver cet âge canonique.

Camera 59, 10 juillet 1959

Est-ce que pour cela que Caméra 59, qu’anime Raymond Charette, présentait le 10 juillet 1959 ce reportage un peu surprenant?

Le narrateur Georges Hilpert nous amène rencontrer des supercentenaires.

On croise tour à tour un Palestinien, un Russe d’Azerbaïdjan et un Péruvien qui auraient respectivement 136, 150 et 167 ans!

L'animateur Raymond Charrette ne remet pas trop en question ces affirmations même s’il laisse entendre que des téléspectateurs pourraient bien être incrédules.

Jeanne Calment : doyenne de l’humanité

Aujourd’hui, ils sont 5 000 en France à avoir plus de 100 ans. Dans 50 ans, ils seront 30 fois plus. Michel Morin, 1995

En février 1995, le correspondant de Radio-Canada à Paris Michel Morin se rend à Arles dans le sud de la France.

Il va à la rencontre de Jeanne Calment, considérée alors comme la doyenne de l’humanité.

Téléjournal, 21 février 1995

Le reportage diffusé au Téléjournal le 21 février 1995 nous présente Jeanne Calment qui va bientôt célébrer son 120e anniversaire.

La centenaire ne voit plus très bien, est dure d’oreille et doit se déplacer en fauteuil roulant.

Elle démontre cependant à notre correspondant qu’elle a encore toute sa tête et son sens de la réplique.

Ses médecins avancent que le secret de la longévité de Jeanne Calment est d’ordre philosophique. Elle a toujours pris les épreuves du bon côté.

Elle possède ce don de positiver les événements même quand ceux-ci constituaient des tragédies personnelles comme la perte de ses enfants.

Ces dernières années, l'exploit de Jeanne Calment avait cependant été remis en question.

Certains affirmaient que sa fille Yvonne avait usurpé son identité pour une histoire de droit de succession.

Mais cette théorie a été écartée tout récemment par une équipe scientifique.

Comme le rappelle Michel Morin à la fin de son reportage, la cohorte des 100 ans et plus gonfle de manière exponentielle en France. On pourrait ajouter, « et ailleurs aussi ».

Par exemple selon Statistique Canada, il y avait en 2001 au Canada 3 795 centenaires. Selon les projections, ce chiffre exploserait à 78 300 en 2061.