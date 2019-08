Comment profiter du 15 août à Dieppe?

Les célébrations de la fête des Acadiens commencent dès midi à Dieppe jeudi. Premier rendez-vous : la 15e finale du concours Accros de la chanson avec, comme invités Caroline Savoie, Thomé Young et DJ Lu, à la Place 1604.

À 17 h, toujours à la Place 1604, une cérémonie protocolaire d’environ une heure aura lieu, suivie du départ du grand tintamarre.

Le spectacle de la fête nationale commence quant à lui à 19 h au 475, rue Notre-Dame. Les artistes Radio Radio, DJ Lu, Les Hôtesses d'Hilaire, Comté de Clare, Jeremy Dutcher, Marc à Paul à Jos, Pierre Kwenders, Roddie Romero, Joseph Edgar, les Hay Babies, Zachary Richard, Vishtèn, Maggie Savoie, Lisa LeBlanc, Edith Butler et le Greater Moncton Girls + Rock, Jass-sainte Bourque, 1755 et Bois Joli font tous partie de la programmation.

Transports

Pour ceux et celles qui souhaitent éviter la circulation et la recherche de stationnement ou qui pensent consommer de l’alcool sur place, le service de transport en commun de Codiac Transpo sera gratuit de 17 h à 23 h 45, et ce, pour tous les trajets d’autobus.

Pour le retour, un service de navettes gratuit est offert de 22 h 30 à 2 h. Six trajets sont offerts :

Ligne Champlain/Plaza (Jaune) - liaison pour tous les autres trajets. Cette navette ne fera que trois arrêts, aux points de correspondance essentiels, c’est-à-dire au centre commercial Champlain, au 1111, rue Main (devant le Centre Avenir), et au boulevard Plaza (près des magasins Walmart et du Best Buy).

A-Dieppe, dont le point de départ de fera de l’École Sainte-Thérèse (500, rue Notre-Dame)

B-Elmwood / Lewisville

C-Moncton Nord

D-Moncton Sud

E-Riverview / Salisbury

Pour plus d’information sur ces transports offerts, consultez le site de Codiac Transpo (Nouvelle fenêtre) .

Rues et stationnements fermés

Pour ceux et celles qui doivent malgré tout prendre un véhicule pour se rendre sur les lieux des festivités, il est important de noter que plusieurs rues et stationnements seront fermés à la circulation automobile.

Les rues suivantes seront fermées entre 17 h et 19 h afin de permettre le passage des participants du tintamarre :

Rue du Marché, entre le chemin Gauvin et la rue Champlain

Chemin Gauvin, de la rue du Marché jusqu’à la rue du Collège

Rue du Collège, du chemin Gauvin jusqu’à la rue Champlain (carrefour giratoire)

Rue Champlain, de la rue du Collège jusqu’à l’avenue Acadie

Rue Notre-Dame (à partir de 16 h), de la rue Champlain à la rue Sainte-Thérèse

Les rues suivantes seront fermées à partir de 16 h le 15 août jusqu’à 3 h, le matin du 16 août :

Rue Notre-Dame, de la rue Gould à la rue Sainte-Thérèse

Rue Gould, de l’avenue Acadie à la rue du Collège

Le stationnement P3 au centre-ville sera inaccessible entre 16 h 30 et 18 h en prévision du tintamarre. Il sera impossible d’y entrer ou d’en sortir par mesure de sécurité.

Objets interdits

Comme sur tous les sites des événements reliés au Congrès mondial acadien, tous les sacs seront fouillés et une les objets suivants sont interdits :