La charge de travail remise en question après la démission de Jonathan Tremblay

Christine Boivin a décliné les propositions de se présenter pour reprendre les rênes du district 1, qui inclut maintenant une partie du centre-ville de Jonquière en plus du secteur Lac-Kénogami.

Christine Boivin a été conseillère municipale dans le secteur de Lac-Kénogami de 2013 à 2017. Photo : Radio-Canada

J’invite les citoyens à regarder la carte, les comités et les rencontres que l’élu doit faire, c’est impossible d’y arriver. J’espère juste que ça va être revu parce qu’à cause de ça, il y a des gens qui en payent le prix , déplore l’ancienne élue de l’Équipe du renouveau démocratique, Christine Boivin.

Le redécoupage de la carte électorale de Saguenay en 15 districts au lieu de 19 a été fait avant les élections de 2017.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, ouvre la porte à de nouveaux ajustements.

Je crois que la réflexion mérite d’être relancée parce qu’effectivement il y a peut-être certains districts qui ont été créés où la tâche devient surhumaine. Josée Néron, mairesse de Saguenay

La mairesse Josée Néron se montre ouverte à un redécoupage de la carte électorale pour mieux répartir les tâches. Photo : Radio-Canada

La démission l’attriste

Par ailleurs, la mairesse s’est dite ébranlée et attristée du départ annoncé de celui qu’elle avait nommé comme vice-président du comité exécutif.

Je lui ai confié des dossiers importants et je savais que les dossiers seraient bien menés. Josée Néron, mairesse de Saguenay