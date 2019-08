Une Première Nation produira des documentaires sur l’impact des changements climatiques

Le député fédéral de Kenora, Bob Nault, a annoncé lundi un financement 133 886 $ pour aider la communauté à s’associer à des cinéastes professionnels afin de créer une série de mini-documentaires intitulée KI Talking Circle.

Nos communautés autochtones du Nord de l’Ontario ont des langues et des cultures riches , a déclaré M. Nault dans un communiqué écrit lundi. Il est important que leurs histoires et leurs réalités soient partagées avec d’autres personnes de la région et du Canada.

La communauté de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug est situé à environ 600 km au nord de Thunder Bay. Photo : Google Maps

La série sera diffusée en ligne sur IsumaTV et présentera différents aspects de l’impact du changement climatique sur la communauté autochtone.