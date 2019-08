Pierre Rioux devient le septième DG du Drakkar

Pierre Rioux a été choisi pour sa connaissance des rouages d'une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), a expliqué le président du conseil d'administration du Drakkar, Steeve Gagné, lors d'un point de presse mercredi matin.

Le directeur général du Drakkar, Pierre Rioux, l'entraîneur-chef, Jon Goyens, et le président de l'organisation, Steeve Gagné.

Pierre Rioux a d'ailleurs été entraîneur adjoint de trois équipes de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec dans les dernières années, soit les Remparts de Québec, les Wildcats de Moncton et l'Océanic de Rimouski.

Il a également disputé quelques matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames de Calgary durant la saison 1982-1983.

On sait que Pierre est capable de travailler avec l'équipe déjà en place et ça aussi, c'était important pour nous

Conscient des défis qui attendent sa nouvelle équipe dans les deux prochaines années, Pierre Rioux dit voir la prochaine saison comme une phase de transition.

Ça ne sera pas nécessairement facile, il va y avoir des hauts et des bas dans la saison, mais ça va être à nous de rester positif, de croire à l'engagement et l'encadrement que nous allons donner aux joueurs tant du côté scolaire que du côté hockey et d'être patient face à leur progression.

Pierre Rioux, directeur général du Drakkar de Baie-Comeau