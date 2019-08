Twitter teste la possibilité de suivre des thématiques, et pas seulement des gens

Nous allons vous laisser suivre directement des centres d'intérêt sur Twitter , a déclaré Rob Bishop, gestionnaire de la division produits, lors d'une rencontre avec des journalistes au siège de l'entreprise à San Francisco. Cela [vous] aidera à trouver de nouvelles personnes à suivre .

Par exemple, envoyer des tweets ou interagir à propos d'une équipe de sport en particulier permettra à l'internaute de suivre cette équipe ou d'être tenu au courant de ce qui se dit à ce sujet sur Twitter.

Il sera aussi possible de masquer les thèmes pour, par exemple, éviter de connaître le résultat d'un match sportif si on a prévu de le visionner plus tard.

En cours de test

Présentement, cette nouvelle fonctionnalité thématique est testée sur les appareils Android.

Pour commencer, Twitter a décidé de miser sur les thématiques liées au sport. Par la suite, ces thèmes, que Twitter appelle interests en anglais, seront étendus à d'autres domaines, comme les célébrités ou les séries télé. Le réseau social privilégiera des thèmes qui ne sont pas éphémères, contrairement aux sujets d'actualité.

Il est important que nous définissions un ensemble de principes rigoureux pour définir les sujets, a déclaré Kayvon Beykpour, responsable de l'équipe produit. Nous prenons ce super pouvoir très au sérieux.

D'autres changements à venir

Twitter compte par ailleurs s'orienter davantage vers la conversation en ligne.