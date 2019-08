Le retour de Polaris

Le carrefour giratoire à l’angle des rues Jacques-Cartier et du boulevard Talbot reprend ses allures artistiques, alors que l’oeuvre d’art centrale revient sur son socle.

La sculpture avait été retirée en raison d'un problème de rouille relié à la peinture.

La peinture a été refaite et l’équipe est sur place pour réinstaller les 115 morceaux et 250 boulons pour recréer les montagnes d’acier , a expliqué l’artiste Étienne Boulanger.

Il pense que cette nouvelle peinture, appliquée dans un autre atelier, résistera mieux aux intempéries.

Il estime que l’oeuvre sera complètement réinstallée en quelques heures. En ce sens, il fait partie des rares à se réjouir de la fermeture de la rue Jacques-Cartier, qui permet à son équipe de travailler plus efficacement puisqu’il y a beaucoup moins de circulation au rond-point.

100 % régional

Malgré les problèmes de peinture moins d’un an après l’inauguration, Étienne Boulanger ne regrette pas d’avoir conçu une oeuvre en acier plutôt qu’en aluminium.

L’aluminium coûte deux fois plus que l’acier. C’est aussi un métal mou, alors pour une oeuvre aérienne, il aurait fallu en plus doubler le calibre de métal pour avoir la même résistance sur 25 pieds de diamètre et 14 pieds de haut , a-t-il expliqué.

Même si j’ai eu un échec avec la peinture, je persiste et signe qu’on est capable de faire ça en région, comme défi de "shop" et de défi personnel. Étienne Boulanger, auteur de Polaris

Il reste fier d’avoir fait affaire avec des fournisseurs et des entrepreneurs de la région.