Le rappeur A$AP Rocky condamné à de la prison avec sursis pour violences

Radio-Canada

Le rappeur américain A$AP Rocky a été condamné mercredi en Suède à de la prison avec sursis pour violences après une rixe survenue à la fin du mois de juin à Stockholm.

Le célèbre rappeur et deux membres de son entourage ont été reconnus coupables de violences et condamnés à une peine avec sursis , a écrit le tribunal de Stockholm dans son jugement prononcé en l'absence d'A$AP Rocky. La durée de cette peine de prison avec sursis sera annoncée ultérieurement. A$AP Rocky avait été arrêté après une bagarre survenue dans la rue le 30 juin dernier et placé en détention le 5 juillet au motif qu'il risquait de fuir à l'étranger. Libéré le 2 août, à l'issue de son procès, le rappeur ne retournera donc pas en prison puisqu'il a été condamné avec sursis. À lire aussi : L'administration Trump tente de ramener le rappeur A$AP Rocky aux États-Unis

Procès pour voies de fait du rappeur A$AP Rocky en Suède