Une femme grièvement brûlée à la résidence de Cody Ceci poursuit pour 8 M$

Une résidente d’Ottawa, brûlée au deuxième et au troisième degré lors d’une fête tenue par l’ancien défenseur des Sénateurs, Codi Ceci, poursuit ce dernier et d’autres personnes pour plus de 8 millions de dollars en dommages.

Hana Engel, 25 ans, a été accidentellement brûlée sur 35 % de son corps après un incident survenu le 9 mai 2018, selon la déclaration déposée le 24 juillet à la Cour supérieure d’Ottawa.

La conjointe de Ceci, Jamie Thompson – également poursuivie – a voulu remplir vers 21 h un des brûleurs du foyer extérieur de leur résidence de Stittsville. Mme Engel et d’autres invités étaient assis autour du foyer.

Mme Thompson a alors versé le liquide sans vérifier si le brûleur était refroidi ou complètement éteint. Des flammes ont alors jailli du contenant qu’elle tenait dans ses mains.

Selon la poursuite, Jamie Thompson a lancé la bouteille en direction de Hana Engel. Les vêtements de cette dernière ont alors pris feu et les flammes ont immédiatement recouvert son corps .

La poursuite affirme que Mme Engel est restée trois semaines dans le coma et qu’elle a dû subir trois interventions chirurgicales. Son apparence est changée de façon permanente et elle doit suivre des traitements et des soins de réadaptation.

La poursuite soutient que l’accident a été causé entièrement par la négligence individuelle ou combinée des personnes visées, notamment pour ne pas avoir su utilisé de façon appropriée le foyer extérieur, pour de ne pas avoir lu les instructions, pour ne pas avoir compris les précautions de sécurité et avoir mis les invités en danger.

La poursuite accuse également Codi Ceci – qui joue maintenant avec le Maple Leaf de Toronto – de ne pas avoir respecté ses obligations en tant qu’occupant des lieux.

Ces allégations n’ont pas été prouvées en cour.

Deux entreprises visées

La poursuite vise également la compagnie québécoise Produits Clair de Lune Inc. qui a construit le foyer extérieur, ainsi que sa filiale Les Distributions Orca Lite Inc. qui distribue et vend l’éthanol.

Selon la poursuite, l’entreprise Clair de Lune a cessé de vendre ce modèle à la suite de l’incident.

Aucune des parties visées n’a déposé de défense pour l’instant.

Des millions en dommages

Hana Engel, une femme d’affaires ayant son propre studio de yoga à Ottawa, demande plus de 6 millions de dollars en dommages pour douleur et souffrance, perte de qualité de vie et perte de revenus, entre autres.

Le conjoint de Mme Engel, Jacob Cardwell, ainsi que les parents de celle-ci, son frère et sa soeur sont cités en tant que plaignants.

M. Cardwell demande 900 000 $ en dommage, notamment pour les frais liés aux soins de sa conjointe, la perte de revenus ainsi que la perte des avantages matériels et moraux que les conjoints retirent de la vie conjugale. Il poursuit également pour choc nerveux, souffrance mentale et détresse émotionnelle, ainsi que pour affliction intentionnelle.

Les parents de Hana Engel, Bruce et Bonnie, demandent quant à eux 700 000 $ en dommages divers, tandis que son frère et sa soeur, Matthew et Sabrina Engel, poursuivent pour 200 000 $.

