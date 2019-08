Risque d'inondation : des centaines de Trifluviens contestent la ZIS

Signe de l'inquiétude qui règne, environ 400 personnes ont assisté mardi soir à une séance d’information sur la zone d’intervention spéciale (ZIS) à Trois-Rivières.

Ils répondaient à l’appel de la Ville qui a convoqué les 1500 résidents situés à l’intérieur de la zone. La rencontre se tenait au Centre d'événements et de congrès interactifs (CECI). La Ville avait réservé la plus grande salle du CECICentre d'événements et de congrès interactifs pour l’occasion, une salle de 1100 places.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, précise que jusqu'à 1238 personnes ont aussi suivi la rencontre via Facebook.

Les citoyens ont eu droit à une présentation détaillée de quelque 45 minutes. Les citoyens ont pu observer précisément quelles étaient les limites de la ZISzone d'intervention spéciale , projections de cartes sur grand écran à l’appui. L’objectif de la rencontre était de démystifier le concept de la ZISzone d'intervention spéciale .

Le décret déposé le 17 juin 2019 par le gouvernement du Québec impose un moratoire sur la construction de tout nouveau bâtiment à l’intérieur de la ZISzone d'intervention spéciale .

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, juge que la rencontre de mardi soir était nécessaire pour bien informer les gens et pour les rassurer.

De savoir que la Ville traite à la fois de l’ensemble du portrait, donc de son dossier ville, mais qu’elle se préoccupe aussi de chacune des demandes des citoyens], je pense que c’est important que les gens le sachent bien , affirme Jean Lamarche.

Il affirme que les citoyens sont nombreux à interpeller la Ville à ce sujet, que ce soit en personne ou par Internet.

Plus de 650 contestations

Sur les 1500 résidents touchés, 654 ont déjà envoyé une requête à la Ville pour demander à être retirés de la zone; des démarches effectuées par plusieurs en pleine période de vacances.

La date butoir pour envoyer une demande est fixée au 19 août. Les citoyens qui veulent contester ont jusqu’à vendredi 17 h pour envoyer leur requête.

À la Ville, on assure d’ailleurs que toutes les requêtes, tous les courriels et toutes les photographies qui leur proviennent des citoyens visés seront inclus dans le mémoire qui sera déposé au gouvernement du Québec.

On espère une modification de la carte rapidement par le gouvernement , note Robert Dussault.

Le directeur de l’aménagement précise d’ailleurs que dès qu’une nouvelle carte sera connue, elle sera largement diffusée et toutes les mesures seront prises pour que les citoyens visés soient informés dans les meilleurs délais.

Environ 500 citoyens ont assisté à la rencontre d'information au sujet de la zone d'intervention spéciale (ZIS) à Trois-Rivières, mardi soir. Photo : Radio-Canada / Linda Corbo

De nombreuses questions, critiques et requêtes

Durant la période de questions au cours de laquelle on demandait aux gens d’éviter les cas personnels, plusieurs résidents ont pris le micro, certains se demandant pourquoi ils font partie de la zone alors que leurs voisins en étaient exclus; d’autres faisant remarquer qu’il serait bien que le compte de taxes soit révisé à la baisse pour les gens qui se retrouvent dans la ZISzone d'intervention spéciale .

Des critiques ont aussi été émises sur le fait que les démarches doivent se faire en pleine période estivale. Tout cela aurait dû se faire en septembre , a lancé un citoyen, applaudi par le reste de l’assistance.

Parmi les interventions, on pouvait sentir chez plusieurs leur anxiété face aux risques de dévaluation de leur patrimoine et de leurs investissements.

Plusieurs citoyens ont néanmoins félicité les responsables de la Ville pour la présentation détaillée. Le ton est demeuré courtois tout au long de la soirée, même si certains ont posé quelques questions plus délicates.

C’était le cas notamment de Léon Méthot, avocat et ancien candidat à la mairie de Trois-Rivières, qui se retrouve dans une zone qui n’a jamais été inondée, qui est à peu près à 75 pieds au-dessus du fleuve, et qui se retrouve néanmoins dans la ZISzone d'intervention spéciale .

Est-ce que la Ville entend éventuellement contester la validité du décret qui à l’évidence est fondé sur une méthodologie qui est absolument déficiente , a-t-il demandé

Certaines autres questions ont par ailleurs suscité certaines réflexions, comme celles de Guy Bordeleau, ingénieur et géophysicien qui est spécialisé dans la dynamique d’érosion des berges et des inondations en bordure du fleuve Saint-Laurent.

Dans les années 1980, l’homme avait déjà identifié des zones inondables dans les coins de Sorel et de Yamaska.

Nous avertissions la population, de dire écoutez il y a des zones inondables, il faut faire attention, il ne faut pas toucher à ces zones-là et on nous a dit : ”vous êtes peut-être trop en avance sur le besoin du citoyen” , raconte-t-il.

Ça nous a rattrapés, 35 ans plus tard, on voit des inondations dans des secteurs où on avait dit : ”faites attention n’allez pas là”. Guy Bordeleau, ingénieur et géophysicien

M. Bordeleau croit que le gouvernement du Québec a peut-être voulu anticiper la situation des zones inondables avec la ZISzone d'intervention spéciale .