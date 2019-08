Audience du BAPE: dépôt des mémoires pour le gazoduc d’Énergir

Le morcellement des grands projets est une nouvelle fois reproché lors de la deuxième partie de la séance du Bureau d’audience publique sur l’environnement (BAPE). Des citoyens et des organisations se sont succédé pour prendre la parole, mardi soir, concernant le projet d’Énergir pour la construction d’une desserte en gaz naturel dans la zone industrialo-portuaire de Saguenay. D’une même voix, la plupart des intervenants déplorent que les impacts cumulatifs ne soient pas suffisamment envisagés.

Les intervenants présentaient pour la première fois des mémoires ou donnaient leur opinion concernant la construction de la conduite de gaz naturel de 13,8 kilomètres dont l’objectif est d’alimenter l’usine que Métaux BlackRock souhaite construire à La Baie.

Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean ( CREDDConseil régional de l’environnement et du développement durable ) ainsi que la Coalition Fjord reproche le morcellement du projet.

Pour limiter les impacts cumulatifs sur le milieu, les initiateurs des projets soit Métaux Blackrock, Énergir, la Ville de Saguenay et Hydro-Québec collaborent pour coordonner les travaux. Ils pourraient envisager de partager les chemins pour limiter la fragmentation des habitats et des milieux humides. Alexandra Dupéré, porte-parole du CREDD

La protection des milieux humides et de la végétation est d’ailleurs le principal défi d’Énergir.

Le gazoduc de 14 kilomètres proposé par Énergir pour alimenter Métaux BlackRock partirait de l'aéroport de Bagotville et aboutirait sur le chemin du quai Marcel-Dionne à La Baie. Photo : Courtoisie

L’Union des producteurs agricoles craint les impacts négatifs sur leur milieu.

En traversant la zone agricole et en cas de bris du pipeline qui pourrait entraîner des pertes au niveau des cultures. Le promoteur promet des compensations, mais la perte de temps des agriculteurs est un autre préjudice , soulève Gilles Brassard, président de l’UPA, lors de l’audience.

Regroupement vigilance hydrocarbures Québec s'est fermement opposé au projet et défend une économie durable.

Ce n’est pas une fois la conduite installée qu’on sera capable d’en atténuer ses effets. Louise Morand, porte-parole du Regroupement vigilance hydrocarbures Québec

Le co-porte-parole Adrien Guibert-Barthez de la Coalition Fjord a surenchéri sur ce point et réclame plus d’informations sur les impacts des fuites de la conduite.

À la défense du projet

L’instigateur de la pétition, Pierre Charbonneau, dit oui aux projets Énergie Saguenay, Arianne Phosphate et Métaux Blackstock et il voit d’un bon œil la construction du pipeline pour l’arrivée de nouveaux emplois et de retombées économiques.

Selon lui le gaz naturel est un bon remplaçant aux autres combustibles comme le charbon.