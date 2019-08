Comment intégrer la réconciliation auprès des Autochtones dans les universités du pays?

La conférence intitulée Perspectives sur la réconciliation vise à faire avancer le processus de réconciliation tel qu’identifié par la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Les 31 participants y partagent leurs meilleures pratiques dans le but de s’en inspirer dans chacune de leur institution postsecondaire respective.

L’événement est organisé par le Collège du Yukon, l’Université Vancouver Island et la Fondation McConnell.

Denise Amyot, présidente-directrice générale de Collèges et instituts Canada, organise des colloques sur l'éducation autochtone.

La présidente-directrice générale de Collèges et Instituts Canada, Denise Amyot, admet que les discussions n’y sont pas toujours faciles.

On a des conversations qui sont très honnêtes, des conversations qui ne sont pas faciles, parce que naturellement quand on regarde toute la question c’est un spectrum. Il y a des gens qui sont aux balbutiements [...] et il y en a d’autres qui sont très avancés.

Denise Amyot, Collèges et instituts Canada