Le fédéral investit un demi-million de dollars pour la fête nationale de l'Acadie

Le ministre du Patrimoine canadien et du multiculturalisme, Pablo Rodriguez, annonce mercredi matin un investissement dans 182 festivals, célébrations communautaires et diffuseurs artistiques du Nouveau-Brunswick, soit au total 2,15 millions de dollars.

L'octroi de 500 100 dollars est aussi annoncé dans le cadres des célébrations de la Fête nationale de l'Acadie. Ce sont 59 communautés des provinces de l'Atlantique qui profiteront de ces nouveaux fonds pour les célébrations du 15 août.

Le Grand Tintamarre du Festival acadien de Caraquet Photo : Radio-Canada / ICI Radio-Canada Acadie/Réjean Claveau

L'un des objectifs de cet investissement est de faciliter l'accès aux différents types d'art et à la culture, aux Acadiens et aux visiteurs en provenance de l'extérieur.

En cette année symbolique où nous soulignons le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles et le 25e anniversaire du Congrès mondial acadien, l’appui financier de notre gouvernement à une soixantaine d’organismes permettra aux Acadiens et aux Acadiennes de partout de se rassembler afin de célébrer la richesse de leur culture, de leur patrimoine et de leur langue , a déclaré le ministre.

Par cette annonce, le fédéral s'engage à financer les activités et les célébrations du 15 août qui sont organisées dans le cadre du Congrès mondial acadien. Ceci comprend le grand spectacle de la Fête nationale, qui se déroulera à Dieppe.

Spectacle d'ouverture du Congrès mondial acadien le 10 août 2019 à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Des artistes de renoms y sont attendus, dont Zachary Richard, Lisa LeBlanc, Édith Butler, Visthèn et le groupe 1755.

L'Acadie reconnue

La présidente de la Société nationale de l'Acadie (SNA), Louise Imbeault, est fière que la fête nationale de l'Acadie soit enfin admissible au financement du Programme des célébrations et commémoration du Canada. Ces nouveaux fonds permettront, selon elle, de faire briller davantage la culture acadienne.

C’est une belle façon de souligner la contribution unique de l’Acadie à l’édification du Canada et de nous permettre de célébrer comme il se doit notre fierté et notre appartenance au sein de la Confédération , souligne Mme Imbeault.

Louise Imbeault, présidente de la Société Nationale de l'Acadie. Photo : Radio-Canada

Voilà plus de 15 ans que la Société nationale de l’Acadie multiplie les efforts pour faire reconnaître officiellement la fête nationale de l’Acadie, qui se célèbre depuis 1881. Louise Imbeault, présidente de la Société nationale de l’Acadie

Le député d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, se dit excité à l'idée de savoir que la fête nationale des Acadiens sera désormais traitée au même titre que la Saint-Jean-Baptiste ou la fête du Canada.

Le programme des célébrations et commémorations vise à financer des activités pour célébrer et promouvoir la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin), la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), la Journée canadienne du multiculturalisme (27 juin) et la fête du Canada (1er juillet). À compter de cette année, le programme appuiera également des activités visant à célébrer et à promouvoir la fête nationale de l’Acadie, le 15 août , peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le gouvernement du Canada a aussi annonce également 50 millions de dollars supplémentaires pour d'autres activités liées au patrimoine dans le pays.