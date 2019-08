La Couronne abandonne les accusations contre les gardiens de Serenity

La Couronne refuse de commenter sa décision d'abandonner les accusations contre l'homme et la femme qui avaient la garde de la fillette. Ceux-ci ont été accusés en 2016 d'avoir manqué à l'obligation de fournir les choses nécessaires à l'existence de Serenity.

Ils avaient été libérés sous condition en 2017.

La petite fille de quatre ans est décédée quelques jours après avoir été admise à l'hôpital avec d'importantes blessures, notamment une fracture au crâne. Elle souffrait également d'hypothermie et de malnutrition et présentait des signes d'abus physiques et sexuels.

Serenity avait été placée chez des membres de la famille de sa mère par les services sociaux de l'Alberta.

Le procès des gardiens de Serenity devait commencer cet automne à Wetaskiwin, au sud d'Edmonton.

Avec les informations de Janice Johnston